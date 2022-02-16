馬祖國際藝術島風塔揚帆儀式 轉化傳統點亮未來

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（中央社記者邱筠連江縣16日電）東引島天光漸暗，風塔周邊燈光亮起，代表馬祖四鄉五島未來燈火。風塔染布光影如焰火，象徵傳統的燒塔意象滾動馬祖島嶼的共同文化。

2022馬祖國際藝術島作品「風塔」今晚舉行揚帆儀式，馬祖傳統歌謠「聽海」聲樂在忠誠門前廣場響起，聲樂家楊子瑄演出福州傳統歌謠，並結合東引國小中高年級學生現代瓦塔舞，為風塔點燈儀式增添風采。

馬祖國際藝術島的藝術扎根計畫「風塔」，從去年秋天巡迴馬祖四鄉五島國中小，以「藝術共創」為課程主軸，藉由藝術教育帶入馬祖在地的文化與認同，並共創作品放置東引鄉，帶領地方體驗乘風而行的藝術共創旅程。

「風塔」策展概念起源馬祖先民乘風揚帆的旅程，策展人蔡沛原、林喬安，帶領95名學生進行泥土染布，藉由土壤採集引導馬祖孩子觀察生活色彩，培養環境敏銳度，進而認識自己的家鄉。

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計畫團隊圖亞圖創意工作室有限公司現場表示，風塔藝術裝置結合馬祖傳統燒塔的意象，讓風代替火焰的攪動，滾動馬祖各島異同，創造出屬於馬祖新的轉生面貌。

馬祖國際藝術島專案辦公室執行長張龍德致詞表示，透過風塔作品聯想到搭乘帆船來到東引補黃魚的漁業盛況與先民記憶，馬祖從漁業時代到兩岸對峙、戰地政務解除，歷經多重變化，希望國際藝術島發展與地方青年力量改變地方，讓島嶼著眼於未來。（編輯：林治平）1110216

馬祖傳統歌謠「聽海」聲樂在忠誠門前廣場響起，聲樂家楊子瑄（右）演出福州傳統歌謠。 中央社記者邱筠攝 111年2月16日