中州科大面臨停招 私校工會籲教員勿沉默縱容

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（中央社記者陳至中台北17日電）中州科大涉嫌讓烏干達學生淪為學工，私校諮詢會建議教育部於111學年度起令全面停招。私校工會今天指出，私校問題非一日之寒，呼籲教職員勇敢反映，不要沉默、縱容校方，讓小病累積成大病。

教育部本月16日證實，14日私校諮詢會決議，建議中州科技大學自111學年度起停止全部班級招生。理由包括自104學年度第2學期起被列為教學品質查核學校，至今未能完全解除列管，加上招收境外生違反「外國學生來台就學辦法」第16條規定，且無法提出有效輔導境外生的學習方案，經多次糾正未改善。

全國私校工會今天發出新聞稿指出，中州科大於民國108年11月，先是被媒體揭露碩士班畢業論文有不符專業的情形，暴露教學品質控管出現問題。後來學校又爆發烏干達學工事件，重創台灣高教的國際形象，顯示中州科大已不具辦學資格。

「冰凍三尺非一日之寒。」私校工會指出，中州科大面臨被教育部勒令停招，幾乎等同宣判死刑，此事警惕私校要秉持良心、謹慎辦學，停招不能只怪少子女化或大環境，董事會須負起監督責任，避免縱容行政主管胡作非為，教育部也應依法裁罰。

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私校工會也鼓勵學校教職員，平時勇敢反映學校問題，不要沉默縱容，甚至是配合學校違法，讓小病累積成大病。一旦學校爆發重大弊案，教職員勢必將一起承擔「共業」，付上巨大代價。

中州科大校方昨天發布新聞指出，學校積極辦學，學生對外參加競賽成績優異，表現有目共睹，也致力提升教學品質。目前學校並未收到教育部正式公文，收到後將依規定申覆，目前校務、教學如常運作，在校學生受教權益都不受影響。（編輯：陳政偉）1110217