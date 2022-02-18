宗教協會與煉油廠群聚最新狀況 陳時中將說明

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（中央社記者江慧珺台北18日電）國內疫情持續，宗教協會聚餐歡唱群聚與大林煉油廠染疫案是2大高度關注傳播鏈，另第23期1922平台疫苗預約今天中午截止，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午將說明最新狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，陳時中昨天表示，房屋代銷職場群聚衍生的某宗教協會聚餐歡唱群聚人數眾多，另外高雄大林煉油廠職場群聚對國家經濟影響大，是目前疫情最關心的2大重點。

新北市三重區某幼兒園有一名幼童陪媽媽參與宗教協會聚餐歡唱確診，據蘋果新聞網報導，幼兒園家長臨時接到通知，都很擔心自己的小孩會被感染，全部跑到新北市立聯合醫院三重院區排隊篩檢，直到凌晨還有人等候。

此外，台南歸仁區紅瓦厝國小校方昨天下午接獲衛生局通知，表示有學生確診，全校緊急進行預防性停課3天，台南市長黃偉哲下午3時緊急加開防疫記者會。

而指揮中心規劃邊境鬆綁措施，世界衛生組織（WHO）今天也表示，某些情況下可將原先世衛建議的14天隔離期縮短。舉例來說，若沒有出現任何症狀，未篩檢者隔離期也可以縮短到10天；若篩檢結果呈陰性反應，更可減為7天。

此外，COVID-19疫苗持續接種，1922疫苗預約平台第23期提供追加劑疫苗預約，接至今天中午12時預約截止，將於21日到27日接種。

最新疫情狀況、疫苗接種進展與邊境鬆綁措施，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：陳政偉）1110218