私立國中變相考試入學 教育部盼縣市加強督導

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（中央社記者陳至中台北18日電）立法院去年11月初審通過，將杜絕私立國中小變相考試入學，近來傳出台中私校將停辦紙筆測驗，引發家長緊張。教育部則說，修正案仍在朝野協商，私校招生應回歸現行法令辦理，要求縣市政府加強督導。

國中屬於義務教育，公立學校按學區入學，但部分私立國中卻以智力測驗、營隊等方式篩選學生，使升學壓力「向下延伸」到國小階段，引發全國教師工會總聯合會（全教總）等團體不滿，要求修正「私立學校法」，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生。

立法院教育及文化委員會去年11月初審通過「私校法」部分條文修正草案，明定國中小私校入學應採申請方式，杜絕變相考試入學，但因在場立委與官員對是否改採電腦抽籤方式仍無共識，因此保留送朝野協商。

近來補教盛傳，台中市私校已形成共識，112年開始將停辦紙筆入學考試，改用多元入學方案，但細節仍不確定，引發家長緊張和焦慮。

對此，教育部今天以文字回應指出，私校法修正案對私校的招生規範，目前仍在朝野協商階段。但為使私立國中招生作業回歸相關法令辦理，會請地方政府確實督導。

教育部表示，縣市政府應在私校辦理登記、抽籤、編班時派員督導，並設立檢舉專線，以回應外界對私立國中落實教學正常化及常態編班的期待。

全教總理事長侯俊良今天接受中央社電訪表示，私立國中本就不能考試入學，但「私校法」第57條讓未受政府補助的私校可不受限制，立法院正修法堵掉這個排除條款。

侯俊良也提到，部分私校不敢明目張膽考試，會以營隊或體育競賽等形式，穿插測驗來篩選學生。即便還沒完成完成修法，地方政府仍應設法約束私校。

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國教行動聯盟家長分會長王瀚陽表示，家長會想送孩子進私校有許多原因，包括私校「一條龍服務」，不用再另外補習，也考慮安全性和緊急事故處理速度。教育單位應承認公立學校的不足，公校夠好，自然就會減緩私校的競爭問題。

王瀚陽提到，也須觀察私校退場問題，對招生往國中國小發展趨勢的影響，私校是真的想要辦學，還是為了滿足學生數，避免被淘汰。（編輯：陳政偉）1110218