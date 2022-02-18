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屏東肉鴨場確診H5N2禽流感 撲殺889隻

2022/2/18 16:40（2/18 16:51 更新）
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屏東縣動物防疫所日前採樣屏東萬丹一處肉鴨場的檢體送驗，結果確認感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，18日縣府接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，隨即派員到場展開撲殺作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月18日
屏東縣動物防疫所日前採樣屏東萬丹一處肉鴨場的檢體送驗，結果確認感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，18日縣府接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，隨即派員到場展開撲殺作業。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月18日
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東縣萬丹一處肉鴨場確診感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，屏東縣府緊急撲殺場內的889隻肉鴨，同時並啟動該場半徑1公里內周圍養禽場被動監測採樣工作。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，屏東縣動物防疫所15日採樣屏東萬丹一處肉鴨場的檢體送驗，經淡水家畜衛生試驗所檢驗確認感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，18日接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，進行撲殺作業。

動物防疫所表示，時值禽流感好發季節，近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，而屏東縣內日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活躍可能伺機感染禽隻，為防範禽流感發生，動物防疫所呼籲家禽場應做好圍網措施，以防止野、留鳥攜帶病毒進入禽場。

此外，縣府團隊針對縣內高風險鄉鎮養禽場全面訪視，掌握禽流感疑似案例即時處置及周邊環境消毒，降低環境中存在的病毒。

屏東縣府呼籲，家禽相關業者持續提高警覺，自主觀察場內禽隻健康情形，若發現家禽異常死亡，務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，共同防杜疫情蔓延。（編輯：黃世雅）1110218

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