教育旅行來往人數最多 台日簽青少年交流備忘錄

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第45屆台日經濟貿易會議閉幕式上，台灣日本關係協會會長邱義仁（左）、日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）透過線上視訊簽署青少年交流備忘錄，宣示雙方青少年交流在COVID-19疫情後，將持續多元型態的合作。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年2月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣高中教育旅行最愛去日本，日本海外修學旅行也最常來台灣。雙方今天透過線上視訊簽署青少年交流備忘錄，未來將持續在旅行、留學、體育、文化藝術等交流合作。

教育部發出新聞稿指出，第45屆台日經濟貿易會議閉幕式上，台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫，透過線上視訊簽署青少年交流備忘錄，宣示雙方青少年交流在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後，將持續多元型態的合作。

教育部指出，日本是台灣高中海外教育旅行到訪人數最多的國家，2019年有7000餘人訪日；相對的，日本高中海外修學旅行，到訪人數最多的也是台灣，2018年統計有5萬7000餘人。

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近年受到疫情影響，台日暫停實體交流，但線上合作仍然相當活躍。教育部更將國際教育旅行補助從高中延伸到國中小，尤其是對偏鄉、弱勢學生挹注更多的資源，期盼能從小開展國際視野。

教育部表示，未來在台日備忘錄的架構下，雙方將合作支持教育旅行及相關研討會、說明會、互訪、留學、共同研究、體育、文化藝術等青少年及教師交流活動。今年12月也將舉行台日教育旅行20週年慶祝活動，邀請長期協助推展有功的日方人士與學校共同參與。（編輯：管中維）1110218