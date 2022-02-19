高雄推電動車優先格位 充電車格加設智慧地鎖

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高雄市目前設有充電樁的電動車優先格位約192格，為保障電動車優先使用，2021年起陸續加設智慧地鎖。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市目前設有充電樁的電動車優先格位約192格，雖非專用車格，但為保障電動車可優先使用，去年起陸續加設智慧地鎖，在其他車位充足情況下，會升起擋板，限制燃油車停放。

高雄市政府交通局停車管理中心主任許晉嘉告訴中央社記者，不論電動車或燃油車，停放公有車格收費一致。

許晉嘉說，高雄市小型汽車及貨車共約90多萬輛，其中電動汽車僅占約0.2％，避免空間排擠、閒置浪費，高雄雖設有充電樁的電動汽車優先車格約192格，但非專用車格，鼓勵保留電動車優先使用，不強制禁止燃油車停放。

不過，為保障電動汽車停車權益，許晉嘉說，去年起對設有充電樁的電動汽車優先格位，陸續加設智慧地鎖，目前已設約10格，有擋板設計，避免燃油車占用。

設有智慧地鎖的格位會自動辨識車輛是否為電動汽車，如果是電動汽車，就降下擋板供停放；如果不是電動汽車就不降擋板。

許晉嘉說，擋板升降可由後台控制，交通局會視停車狀況彈性管理，如果在一般車格仍充足下就升起擋板，防止燃油車停放電動汽車優先格位。

收費部分，許晉嘉說，充電規格仍不一，充電速度較慢，不額外收充電費用，不論是否電動汽車優先格位，公有格位主要採計時或計次收費，不管是燃油車或電動汽車停放，收費一致。

許晉嘉表示，經觀察評估，智慧地鎖成效頗佳，會增加智慧地鎖數量，今年預計增加約50格設有充電樁的電動汽車優先車格，其中一定比例會設智慧地鎖。（編輯：李亨山）1110219