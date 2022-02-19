雞蛋供貨趨穩 超市茶葉蛋異軍突起銷量增加

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（中央社記者曾智怡台北19日電）近期北部掀「雞蛋荒」，但量販超市業者表示，情況已不像新春開工時那樣緊張，目前供貨情況穩定許多。這期間茶葉蛋、溏心蛋等調理食品異軍突起；全聯熱銷品阿薩姆茶葉蛋，銷量成長更是超過5成。

回顧農曆春節前，量販超市的盒裝蛋，每每上架，總會被民眾搶購一空，原因在於農曆春節年假長達9天，民眾對雞蛋需求增加，產生「備貨」心理，加上近期天冷、禽流感肆虐、飼料成本上揚等，產蛋率急速下降，才導致供應缺口大開。

年假結束前情況一度更加緊張，通路業者透露，新春開工前幾天，曾經僅剩1、2個雞蛋品牌存在架上；所幸隨著廠商陸續開工、出貨，一週內情況好轉許多，現在幾乎全部品牌都有上架，逐步邁向正常供貨狀態。

不過，畢竟市場雞蛋已供不應求一陣子，「以前可能有好幾天庫存，現在則是雞蛋當天來，就差不多賣掉8、9成」，禽流感問題也需要恢復期，評估還需要幾個月，供貨才會完全回歸常態。

家樂福、愛買、全聯目前蛋品都正常配貨。家樂福表示，雖然不是所有品牌齊全，但到貨狀況良好，會持續和蛋農保持密切聯繫，讓供貨更加穩定。

全聯表示，年前已積極協調雞蛋供應量，讓消費者都能買到雞蛋，目前各家門市都有雞蛋到貨，但因各別門市銷售狀況不同，有時會補貨不及，還請消費者見諒，後續仍會盡力調升雞蛋供應量、穩定售價，並呼籲民眾不要囤貨。

近期北部「雞蛋荒」反而讓茶葉蛋、溏心蛋等調理蛋品，獲得意外注目禮。

例如全聯阿薩姆茶葉蛋，每包6入，長期以來都是熱銷商品，近來銷量更成長超過5成；甚至是不主打調理蛋品的愛買，近期溏心蛋、溫泉蛋等商品，銷量也迎來成長。

超商門市蛋品供貨正常，四大超商均依商圈需求，規劃適量常溫蛋、冷藏蛋等，另有冷藏包裝茶葉蛋可供消費者選擇。

萊爾富指出，無論是加工的冷藏茶葉蛋、花雕溏心蛋、日式茶碗蒸，廠商出貨量與銷量都較1月成長1成，跟去年2月同期相比，成長2至3成之多，顯見在市場蛋品短缺下，民眾轉趨購買冷藏蛋類商品、或其他富有蛋白質的商品。（編輯：郭無患）1110219