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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗3/300

屏東霧台46人打到有疑慮疫苗 專家初判安全顧慮小

2022/2/19 15:26
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北19日電）屏東霧台衛生所因冷運相關疏失，使46人打到有疑慮的疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，專家初步研判這批疫苗安全顧慮小，46名民眾也沒有不適症狀，將持續觀察。

屏東霧台衛生所因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗運送過程中，長達24小時沒有溫度監視，衛生所人員也沒有第一時間通報，導致46人接種到有疑慮的疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，據了解，這批疫苗並非完全失去溫控，而是在一段較短的時間裡，沒有保存在適當溫度，專家初步研判疫苗安全顧慮相對小；至於疫苗效力是否受影響，專家還要再研究。

陳時中指出，目前有持續關懷46名接種疫苗的民眾，沒有人有不舒服或局部疼痛的情況，會持續觀察；針對有違失人員，屏東縣政府已記大過處分，相關主管全數記一支小過處分。

本土疫情延燒，不少民眾被送到集中檢疫所進行居家隔離，但家人送來的餐點都有被翻攪的痕跡、零食也被打開過，令住客感到像犯人。

陳時中坦言，集中檢疫所曾在家人送來的物品中，多次發現違禁品、毒品，因此在管理上確實比較嚴格，代價就是住客會有隱私被侵犯的感覺，未來會再提醒相關檢查工作的人員更謹慎一點，避免讓人感到不舒服。（編輯：陳政偉）1110219

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