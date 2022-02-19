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屏東霧台46人打到有疑慮疫苗 衛生局緊急處置關懷

2022/2/19 16:44
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東縣衛生局表示，霧台鄉衛生所16日在COVID-19疫苗冷運冷藏運送過程中，有24小時沒有溫度監視，46個民眾接種到有效力疑慮疫苗，衛生局緊急處置，46人將持續關懷14天。

衛生局已暫停霧台鄉衛生所的接種作業，並進行事件調查及實地查核，待衛生所建立改善及預防措施並經複查確認後，再行恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種服務。

衛生局發布新聞稿表示，霧台鄉衛生所員工沒有依COVID-19疫苗領取標準作業流程，使得疫苗在運送存放過程中，有24小時沒有溫度監視，又沒在第一時間通報，導致將效力有疑慮疫苗接種至民眾身上。

衛生局發現後，立即召集衛生所緊急成立關懷小組，針對46個民眾健康關懷持續14天及提供服務專線，並由衛生所主任親自拜訪說明，另視健康狀況提供醫療協助。

衛生局表示，目前46人沒有不適反應，這批有問題的疫苗已封存，內部依調查報告針對相關人員責任提報處分，疫苗承辦人記1大過、衛生所主管各記1小過。

衛生局指出，將把調查報告提報疾病管制署進行疫苗效力判定，依疾管署判定結果及專家建議進行後續處理。

衛生局已通令33鄉鎮市衛生所務必遵守疫苗冷運冷藏相關規範及加強教育訓練，並成立稽查小組，3天內完成各衛生所冷運冷藏設備及系統維護查核，避免類似事件發生。（編輯：謝雅竹）1110219

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