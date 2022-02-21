最新本土疫情、邊境鬆綁期程未定 陳時中下午說明

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（中央社記者江慧珺台北21日電）國內疫情持續，宗教協會、煉油廠等群聚案陸續有新確診，多為居隔陰轉陽；另國際疫情趨緩，多國實施邊境鬆綁，台灣邊境鬆綁上路期程未定，指揮中心指揮官陳時中將說明最新進展。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，宗教協會聚餐歡唱群聚案因涉及人數眾多、分布地域廣，近日幾乎每天都有陸續有新增確診個案；高雄大林煉油廠案群聚案則因對國家經濟影響大，備受關注。

此外，高雄砂石場群聚案與桃園機場航警案近日也有新增確診個案，而新北市加強版防疫旅館有1名護理人員因定期採檢確診，感染源尚待釐清。

國際間COVID-19趨緩，許多國家宣布實施邊境管制鬆綁措施。日本日前宣布自3月起，外國留學生及商務人士只要滿足一定條件，隔離期將可縮短到3天；符合接種3劑疫苗等條件，更可免除隔離措施。以色列當局20日宣布，自3月起將准允沒有接種疫苗的旅客入境。

中央流行疫情指揮中心日前公布調整國內入境檢疫規劃，檢疫天數由14天縮短為10天，以自宅或親友住所1人1戶為原則，且同步擴大商務客入境，推估新制最快有望3月中旬前上路，但確切時間未定。

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陳時中日前表示，因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升1至3劑疫苗人口涵蓋率及長者接種率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實1人1戶和防疫旅館嚴格防疫管理。

1922疫苗預約平台第23期提供追加劑疫苗，今天起開始接種。最新疫情狀況、疫苗接種進度，以及邊境鬆綁措施是否有進展，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：陳政偉）1110221