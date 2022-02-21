台中港和富輪12名外籍船員確診 全無市內足跡史

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市衛生局今天指出，19日晚獲報停靠台中港的香港籍散裝船「和富輪」有12名外國籍船員確診，20日送往集中檢疫所隔離治離，12人都無台中市活動足跡史，台中港也已清消。

衛生局在新聞稿中表示，19日夜間接獲疾病管制署通知香港籍散裝船「和富輪」由日本開往台中港，因通報船員分別出現流鼻涕、打噴嚏、咽喉不適及喉嚨不適症狀，經提報防疫計畫，進行岸邊自費採檢，船員22人中有12人檢驗為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性（CT值20.19至36.03間）。

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衛生局指出，經與疾病管制署密切聯繫合作，於20日安排救護車載送陽性個案至集中檢疫所隔離治療，12名陽性個案皆無台中市活動足跡史，台中港已全面清消。

台中市政府呼籲，國內疫情未趨緩，請民眾持續配合各項防疫措施，盡速完成COVID-19疫苗接種，外出務必全程戴口罩、勤洗手、避免到人潮擁擠的公共場所；若有出現發燒、上呼吸道症狀等，應佩戴口罩，勿搭乘大眾運輸，盡速就醫。（編輯：戴光育）1110221