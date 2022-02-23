吳德榮：晚間低溫探10度 大範圍降雨24日結束

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象專家吳德榮指出，今天鋒面及大陸冷氣團南下，今晚本島平地最低溫將降回攝氏10度左右，大範圍連日多雨的天氣型態預計明天結束。

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區及東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、台中山區有局部大雨發生。

另外，今、明兩天受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今天金門縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生（橙色燈號）。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，平地最低溫為馬祖5.1度，本島平地最低溫在桃園市楊梅區、台中市大甲區、新北市石門區皆為10.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面及大陸冷氣團南下，降雨往南擴展、雨勢增大；今晚中南部雨漸停歇，各地氣溫下降、愈晚愈冷，晚間本島平地最低溫將降回10度左右。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天大範圍連日多雨的天氣型態終於結束，北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；仍受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷，其他各地早晚冷。

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吳德榮提到，25日大氣轉乾，中南部晴朗穩定，北部、東半部雲量逐漸減少，東半部偶有零星短暫雨；冷氣團25日白天起減弱，氣溫漸回升。24、25日兩天的清晨，因輻射冷卻加成，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，26至28日各地持續晴朗穩定，不過27日因東北風略增強，北海岸、東半部雲量略增，降雨機會略微提升；228連假北舒適南微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧；3月1日下午起另一小股東北風增強，大台北、東半部轉有局部短暫雨，背風面持續晴朗穩定。（編輯：張雅淨）1110223