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調節血壓健康食品 即起廢除動物實驗

2022/2/23 10:44
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（中央社記者張茗喧台北23日電）食藥署今天宣布，即日起將動物實驗從「輔助調節血壓」健康食品的審查項目中刪除，並加嚴人體試驗條件，是繼「抗疲勞」健康食品後，第2個刪除動物實驗的健康食品項目。

有「小綠人」認證標章的健康食品，先前大多須透過動物實驗證明功效，但屢遭動保團體質疑涉虐待動物。衛生福利部食品藥物管理署近年廢除「抗疲勞」功效健康食品的動物實驗，讓實驗小鼠不用跑到死。

食藥署今天上午公告「健康食品之輔助調節血壓功能評估方法」修正名稱為「健康食品之輔助調節血壓保健功效評估方法」，並全面刪除動物實驗、加嚴人體試驗條件。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢接受中央社記者電訪時表示，這項評估方法早從民國95年實施至今，隨各界對於動物福祉的重視、檢驗方法進步，決議不再以動物實驗作為評估項目，同時加嚴人體試驗規範。

陳瑜絢說，新版評估方法今天公告後，未來申請「輔助調節血壓」健康食品的業者都可直接使用新方法，但考量部分業者實驗早已進行當中，因此給予2年緩衝期，2年內都可以舊版方式申請查驗登記。

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陳瑜絢指出，這是第2個刪除動物實驗的健康食品項目，食藥署正持續針對其他健康食品功效進行評估，再決定是否刪除更多動物實驗項目。

食藥署現行開放13項健康食品功效宣稱包括「骨質保健」、「調節血脂」、「不易形成體脂肪」、「護肝」、「免疫調節」、「延緩衰老」、「胃腸功能改善」、「調節血糖」、「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「輔助調整過敏體質」、「牙齒保健」、「促進鐵吸收」。（編輯：張雅淨）1110223

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