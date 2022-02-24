捷克高中生首次參加台灣科展成績優異

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駐捷克代表處23日在布拉格為在台灣國際科展獲得優異成績的捷克高中生舉行頒獎典禮。（駐捷克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年2月24日

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（中央社記者林育立柏林23日專電）捷克高中生今年首度參加台灣國際科展，獲得優異成績，駐捷克代表處今天在布拉格舉辦頒獎典禮，捷克議員和官員特地與會表示支持。

透過駐捷克代表處的推薦，捷克全國高中生科展多件優秀作品今年首次參加台灣國際科學展覽會，結果獲得優異成績。其中卡拉塞克（Pavel Karásek）在化學科拿下首獎，揚德卡（Aleš Janderka）在地球與環境科學科拿下首獎，瓦特豪斯洛娃（Jitka Waldhauserová）和波克托娃（Anna Porkertová）在動物科學科分別獲得三等獎和四等獎。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，獲獎學生無法赴台領獎，駐捷克代表處為鼓勵年輕學子，今天特地在布拉格舉辦頒獎典禮。學生在領獎前先進行簡報，捷克參議員及捷克國民教育署、布拉格市政府的官員受邀出席，場面熱鬧而溫馨。

駐捷克代表柯良叡致詞時表示，科學教育能促進台捷學生彼此的暸解，他尤其感謝捷克參議院科學教育委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）長年來對兩國交流的支持。

德拉霍斯在致詞時肯定捷克學生首度參賽即獲得優異成績，期盼捷克和台灣能繼續深化交流。

台灣國際科學展覽會主辦單位國立台灣科學教育館長劉火欽透過預錄影片向獲獎學生祝賀。他說，捷克學生參賽成績優秀，反映捷克基礎科學教育的成就。（編輯：郭中翰）1110224