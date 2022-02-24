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烏克蘭危機9/300

俄羅斯開戰 烏克蘭在台學生關注新聞擔心家人

2022/2/24 20:39（2/24 21:01 更新）
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俄羅斯宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，目前在台灣留學的烏克蘭學生都擔心家人狀況，關切新聞動態。圖為基輔街頭24日出現救護車與軍車。（共同社）
俄羅斯宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，目前在台灣留學的烏克蘭學生都擔心家人狀況，關切新聞動態。圖為基輔街頭24日出現救護車與軍車。（共同社）
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（中央社記者陳至中台北24日電）俄羅斯總統蒲亭今天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，目前正在台灣留學的烏克蘭學生都擔心在烏家人狀況，關切新聞動態。也有學生表達會顧慮在台的俄羅斯學生，盡量保持低調。

蒲亭（Vladimir Putin）宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」。根據教育部統計，110學年度在台留學的烏克蘭籍學生有72人，其中25人是學位生，47人是非學位生（短期研修、華語中心學生）。

清華大學學務長王俊程告訴中央社記者表示，目前學校有3名烏克蘭學生，都與在烏家人保持聯繫，最擔心未來通訊中斷。諮商中心將安排心理師，視學生需要給予問候、訪談或進一步的心理支援。如果學生有經濟上的困難，也會透過急難救助等方式，協助度過難關。

就讀清大碩士班的寶戴麗（英文名不願提供）表示，她擔心家人的狀況，但不至於太恐慌，畢竟家人都是非常理性的人，不想增加她的顧慮，反而還擔心她在台生活狀況。

寶戴麗提到，烏克蘭已通過女性也要服役的行政命令，但規定還非常新，政府還沒足夠資源動員目前在烏克蘭的所有女性，更不用說出國的留學生，她暫時沒受影響。

目前就讀台北某國立大學、不願具名的的烏克蘭籍學生表示，今天得知最新戰事發展後，感到「心很痛」，但做為平民老百姓，沒辦法做什麼，只能祈求戰爭趕快結束，並感謝台灣讓他有一個安全居住的家。

據了解，因在台留學的俄羅斯籍學生也不在少數，烏克蘭籍學生大都保持低調。另外，由於烏克蘭籍學生多數是來台學華語，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，有些人至今還沒抵台。

根據教育部統計，台灣師範大學國語中心110學年度有9名烏克蘭籍學生。不過校方表示，目前只有2人在台，將透過各班教師瞭解學生的狀況，如果有特別需求，會盡可能協助。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀表示，後透過學校盡量安撫在台的烏克蘭籍學生，讓他們平心靜氣地繼續學習。若擔心家人，會由學校透過管道，和家人保持聯繫。（編輯：管中維）1110224

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