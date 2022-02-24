俄發動陸海空攻擊 烏克蘭對守土民眾配發武器

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）告訴記者，俄羅斯入侵的最初數小時，造成了40多名烏克蘭軍人和大約10位平民喪生。

俄軍今天對烏克蘭發起陸海空全面入侵行動，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲願意保家衛國的人民出面，政府將配發武器。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）說，任何願意且能夠扛起武器的人都可加入守土部隊行列。警方則表示，將向退伍軍人配發武器。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）表示：「烏克蘭武裝部隊最高統帥（澤倫斯基）下令，要讓侵略者（俄軍）蒙受最大損失。」

烏克蘭軍方表示，烏軍已在東部大城哈爾科夫（Kharkiv）附近一條道路上摧毀4輛俄軍坦克車，在盧甘斯克（Luhansk）一座城鎮附近擊斃50名俄軍，並同樣在烏東擊落第6架俄國軍機。

不過俄羅斯否認，其軍機或裝甲車被毀。

此外，烏克蘭邊境防衛局表示，3名邊防官兵在南部刻松州（Kherson）陣亡，另有若干人受傷。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110224