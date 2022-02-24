更多編輯台推薦新聞：
臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機6/300

俄發動陸海空攻擊 烏克蘭對守土民眾配發武器

2022/2/24 19:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）告訴記者，俄羅斯入侵的最初數小時，造成了40多名烏克蘭軍人和大約10位平民喪生。

俄軍今天對烏克蘭發起陸海空全面入侵行動，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲願意保家衛國的人民出面，政府將配發武器。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）說，任何願意且能夠扛起武器的人都可加入守土部隊行列。警方則表示，將向退伍軍人配發武器。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）表示：「烏克蘭武裝部隊最高統帥（澤倫斯基）下令，要讓侵略者（俄軍）蒙受最大損失。」

烏克蘭軍方表示，烏軍已在東部大城哈爾科夫（Kharkiv）附近一條道路上摧毀4輛俄軍坦克車，在盧甘斯克（Luhansk）一座城鎮附近擊斃50名俄軍，並同樣在烏東擊落第6架俄國軍機。

不過俄羅斯否認，其軍機或裝甲車被毀。

此外，烏克蘭邊境防衛局表示，3名邊防官兵在南部刻松州（Kherson）陣亡，另有若干人受傷。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110224

延伸閱讀
烏克蘭俄羅斯開戰台股爆量重跌461點 守住半年線收17594點烏克蘭稱首都遭飛彈攻擊 基輔傳連續爆炸聲美媒：華府警告烏克蘭 俄羅斯擬48小時內全面入侵
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀