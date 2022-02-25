防疫鬆綁、桃園1高中生採檢陽性 指揮中心將說明

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（中央社記者江慧珺台北25日電）國內疫情趨緩，指揮中心公布國內防疫措施放寬與邊境管制鬆綁將上路；另桃園市一名高中生因陪病採檢陽性，但Ct值高，將由中央研判是否為舊案，疫情指揮中心下午將說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，中央流行疫情指揮中心昨天公布國內外防疫鬆綁措施，包含縮短檢疫與隔離天數至10天、放寬商務客入境、國內特定場域口罩規定鬆綁、探病與探視規定放寬、開放大眾運輸工具內飲食等。

國內COVID-19傳播鏈持續收斂，但不時仍有零星確診個案，桃園市新興高中一名學生因陪病需求，在台北某醫院PCR採檢陽性，因Ct值高達35，代表病毒量低，將由中央判定是不是舊案。

此外，台北喜來登大飯店昨天晚間公布，配合政府COVID-19疫情調查足跡，1樓十二廚自助餐廳今天起到27日暫停營業、預防性消毒，保障消費者及員工健康，28日起恢復營業。

最新本土疫情狀況、防疫鬆綁措施相關細節，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：謝雅竹）1110225