更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情11/300

北市1境外確診足跡 曾到KTV、京星港式飲茶及貳樓師大店

2022/2/25 16:35（2/25 17:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市衛生局今天公布1例境外確診個案足跡，包含錢櫃台北松江店、新光三越台北南西店三館等，並搭乘18、643、284敦化幹線等多班公車。

台北市衛生局今天公布1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，是1名30多歲女性（案20390），她去年在越南快篩陽性，今年1月返台過年，因要返回越南工作2月24日採檢陽性確診，目前已匡列67人居家隔離。

衛生局表示，案20390去年8月17日、10月11日各接種AZ疫苗，11月快篩陽性，有發燒、嗅味覺喪失等症狀，今年1月13日自越南返台。

案20390因預計返回越南工作，2月24日採檢結果陽性確診，Ct值28.6，無症狀。但她在台灣1個多月，因此有不少足跡。

這些足跡包含欣欣客運18路、新店客運643路、首度客運284路、大都會客運敦化幹線、新光三越台北南西店三館、錢櫃台北松江店、貳樓師大店、德誼數位台北台大門市、光南大批發台北公館店及京星港式飲茶PART1。

衛生局指出，場域已清消，並匡列相關社區接觸者67人居家隔離。（編輯：戴光育）1110225

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
延伸閱讀
雙北父子檔確診感染源待釐清 匡列接觸者逾200人拍照運動3/1起免戴口罩 台鐵高鐵客運開放飲食 賣場可試吃台北喜來登十二廚餐廳有足跡 25日起停業3天入境檢疫3/7起縮減為10+7 外籍商務客可申請來台
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀