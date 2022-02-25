北市1境外確診足跡 曾到KTV、京星港式飲茶及貳樓師大店

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市衛生局今天公布1例境外確診個案足跡，包含錢櫃台北松江店、新光三越台北南西店三館等，並搭乘18、643、284敦化幹線等多班公車。

台北市衛生局今天公布1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，是1名30多歲女性（案20390），她去年在越南快篩陽性，今年1月返台過年，因要返回越南工作2月24日採檢陽性確診，目前已匡列67人居家隔離。

衛生局表示，案20390去年8月17日、10月11日各接種AZ疫苗，11月快篩陽性，有發燒、嗅味覺喪失等症狀，今年1月13日自越南返台。

案20390因預計返回越南工作，2月24日採檢結果陽性確診，Ct值28.6，無症狀。但她在台灣1個多月，因此有不少足跡。

這些足跡包含欣欣客運18路、新店客運643路、首度客運284路、大都會客運敦化幹線、新光三越台北南西店三館、錢櫃台北松江店、貳樓師大店、德誼數位台北台大門市、光南大批發台北公館店及京星港式飲茶PART1。

衛生局指出，場域已清消，並匡列相關社區接觸者67人居家隔離。（編輯：戴光育）1110225

（台北市政府提供）

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