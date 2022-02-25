228連假展開 國道晚間部分路段時速不到40公里

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228連續假期即將展開，高公局預估，25日下午5時後國道就會出現車潮，以下班車流為主。圖為國道3號南下土城往三峽路段，入夜後車多壅塞。中央社記者吳家昇攝 111年2月25日

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（中央社記者余曉涵台北25日電）228連假展開，國道今天晚間逐漸湧現車潮，包含國道3號安坑－中和、樹林－土城等路段時速都不到40公里；國道5號也陸續出現車流量，但目前還維持時速40公里以上。

根據即時路況顯示，今天晚間7時，國道陸續湧現車潮，包含國道1號林口－泰山轉接道、內湖－圓山；國3安坑－中和、樹林－土城等路段時速都不到40公里；國5雖然也陸續有車潮，但晚間7時，時速仍維持在40公里以上。

交通部高速公路局也發出新聞稿表示，今天以通勤車流為主，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向內湖至圓山、桃園至內壢，北向林口至五股；國3南向新店至中和；國5南向坪林至頭城；其餘國道路段，大致正常。

高公局指出，截至下午5時，國道交通量為69.2百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。

高公局表示，明天是228連假首日，預估國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍；其中，南向交通量估可達62百萬車公里為年平均平日的1.4倍。

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高公局指出，明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，北向圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城等路段，建議西部國道南向用路人盡量於中午12時後出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發。

相關疏導措施，包括早上6時到中午12時國5南港系統南向入口高乘載管制、凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：戴光育）1110225