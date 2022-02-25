228連假蘇花路廊 估26日凌晨湧現南下車流

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228連假即將登場，交通部高速公路局指出，預估25日西部國道下午5時左右就會陸續湧現車潮，由於以下班車流為主，因此壅塞地點會集中在都會區周邊的國道路段，像是新北、桃園往台北或者台北往基隆方向等，車流量預估比平常週五時段增加10%左右。圖為晚間國道3號南下土城往三峽路段車流量明顯增加。中央社記者吳家昇攝 111年2月25日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）公路總局第四區養護工程處今天預估，明天228連假首日凌晨5時起，蘇花路廊將湧現南下車流，壅塞情形可能持續到下午才會緩解，呼籲用路人避開尖峰時段行駛。

公路總局第四區養護工程處金岳工務段長張芯瑋告訴中央社記者，明天起將是為期3天的228連假，今晚9時許蘇花路廊（蘇花公路改善路段與舊蘇花公路）南下車流正常。

第四區養護工程處發布新聞稿表示，蘇花路廊預估明天凌晨5時起湧現首波南下車流，壅塞情形預計將持續到下午2時以後才會緩解；假期中後段（27日與28日）以北返車流為主，預估首波北返車潮將於27日下午1時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續到當天晚間9時後緩解。

此外，28日也將出現北上車流高峰，車潮將自上午11時起陸續湧現，壅塞情況將持續至晚間9時後緩解。

第四區養護工程處呼籲，用路人盡量避開壅塞時段或多搭乘大眾運輸，可節省旅途時間。（編輯：方沛清）1110225