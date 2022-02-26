EMU900及EMU3000投入營運 台鐵時刻表3/29起微調

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（中央社記者余曉涵台北26日電）台鐵局今天表示，配合EMU900及EMU3000投入營運，從3月29日起將微調時刻表，包含部分東部幹線列車將改由EMU3000行駛、北部部分區間車將改由EMU900行駛。

交通部台灣鐵路管理局今天發出新聞稿表示，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，為提升服務品質，從3月29日起進行時刻微調。

台鐵局說，微調部分包含EMU3000型城際列車將替駛樹林—花蓮間普悠瑪4列次、樹林—台東間自強號2列次，及台中—台東間自強號4列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升10.4%。

根據台鐵局規劃，EMU3000型城際列車將替駛車次包含228次自強號、256次自強號、410次自強號、203次自強號、229次自強號，439次自強號、377次自強號及378次自強號。

台鐵局指出，原附掛410次、439次自強號親子車廂座位改以EMU3000型多功能車廂座位優先提供親子旅客搭乘，該車廂設有哺集乳室及嬰兒車停放空間，訂票時選擇親子座即可。

除此之外，台鐵局說，樹林—花蓮間642次、605次復興號，改以EMU900型區間快車替駛；北部尖峰時段區間車10列次改以EMU900型區間車行駛，列車運能較現況提升16%。（編輯：李錫璋）1110226