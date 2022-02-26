桃園機場開航43週年 臉書送祝福抽好禮

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桃園國際機場公司表示，2021年桃機公司在中央流行疫情指揮中心指導下，嚴守國門防疫，並利用疫情航班減少之際完成南跑道整建（圖）、啟動第三航廈土建、機電工程等，如今也迎來桃園機場開航43週年。（桃園機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 111年2月26日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園機場開航43週年，董事長林國顯特地寫信給全體員工，感謝疫情下的努力與付出，桃園機場公司即日起也規劃祝福分享活動，民眾在官方臉書留下祝福就有機會獲得好禮。

桃園國際機場公司發布新聞稿表示，今天是桃園機場開航43週年，機場公司規劃「攜手前行，感謝有您」祝福分享活動，即日起在桃園機場官方臉書粉絲團留下對所有桃園機場夥伴的感謝與祝福，就有機會獲得專屬國門香氛釦及口罩組禮盒。

桃機公司表示，桃機董事長林國顯在週年前夕寫信給所有員工，感謝員工在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的努力與奉獻，期許同仁能以身為桃機人為榮，在變局中找出轉型契機，未來持續扮演防守國門、守護台灣經濟的角色。

林國顯以Together we go further！桃園機場飛躍43為題，信中表示過去2年對桃園機場發展是一段意想不到的歷程，去年更經歷旅運量最低的一年，但員工們未見鬆懈，無論何時都可以看到同仁在各個角落默默付出的身影。

桃機公司總經理但昭璧也特別透過航廈廣播向同仁傳達感謝，他指出，疫情導致旅運量減少，航廈也不如以往熱鬧，但在所有員工的堅守崗位下，桃園機場仍然維持著正常運作，為民眾、旅客、行李和貨物提供最高水準的服務。

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桃機公司表示，桃園機場自1979年開航，啟用時只有一條跑道、一座航廈，時至今日，在國際機場協會（Airports Council International, ACI）的分組規則下，桃園機場已屬於旅運量4000萬以上的「大聯盟」等級機場。

桃機公司表示，2021年機場公司在中央流行疫情指揮中心指導下嚴守國門防疫、利用疫情航班減少之際完成南跑道整建、啟動第三航廈土建、機電工程；在國際評比方面，桃園機場在Skytrax 2021 Covid-19 Airport Excellence Awards獎項中，獲選為全球前10名最乾淨機場，更連續2年獲得國際機場協會頒發「傾聽旅客心聲認證」，表現獲得國際肯定。（編輯：方沛清）1110226