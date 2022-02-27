台鐵公司化 前交長及學者點出先把定位搞清楚

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）交通部努力推動台鐵公司化，進展不順暢，台灣鐵路工會直言看不到願景。前交通部長賀陳旦及部分學者點出應先把台鐵公司的定位搞清楚。

交通部完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案修正版本，近期就會提報到行政院，希望立法院新會期能審查；不過，交通部與台鐵工會的溝通並不順暢，即使交通部長王國材再三保證不裁員減薪，且未來福利會更好，仍難取信多數台鐵員工，台鐵工會表明不反對公司化，但交通部的版本讓員工看不到希望。

賀陳旦今天接受中央社記者訪問表示，他不贊成溝通第一步就膠著在資產處置，應該是交通部先規劃台鐵未來的運務角色，才知道公司長什麼樣，要什麼樣的財務配套。

賀陳旦說，交通部現在作法，訂公司章程再請員工同意，完全是過去郵局和港務局既有流程，但台鐵並非獨占事業，要靠品質和競爭才能減少虧損，若認為只要訂出法條，公司就會存續，甚至能照顧員工的說法，是自欺欺人。

賀陳旦認為，交通部不可以只依事務官慣性思路，必須要拿出為台鐵端出大破立的政策，更要用調票價歸還欠台鐵公道來代表誠意，才有互信基礎。

對於台鐵龐大的債務和資產，賀陳旦認為台鐵沒有專業和權責處理，而工會主張債給出去、資產留下自己運用，再生產還債，也讓人感覺台鐵只揀甜的留下，很難讓財經部會接納，至於未來台鐵營運需要相當數量的資產和設施該如何取捨，要看業務內容和政策期待。

消基會交通委員會召集人李克聰今天接受中央社記者訪問說，台鐵員工對公司化看不到希望，主要是台鐵的競爭力正在下降，包括高鐵要往宜蘭、屏東延伸，基隆捷運也已定案，可以預見未來台鐵的營運收入勢必減少。

李克聰說，交通部應該先確定台鐵公司的營運定位，尤其與高鐵的競合上，路線該如何安排，要讓員工清楚看到台鐵未來的前景。

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台大先進公共運輸研究中心主任張學孔說，公司化只是台鐵改革的第一步，但也是最重要的一步，現有「行政監管」與「企業經營」不分，影響安全與有效經營，更會讓各方既得利益者繼續藉由台鐵啃食不當資源。

張學孔認為，設立債務基金是合理的，建議應核實估計台鐵車站及沿線超過1萬200筆土地在未來透過軌道經濟思維的獲利規模，來確認政府及未來公司的各自負擔比例。（編輯：管中維）1110227