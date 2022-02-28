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塘岐鼓藝隊成軍多年 地方登台敲奏民俗文化

2022/2/28 11:10（2/28 13:01 更新）
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馬祖北竿鄉塘岐鼓藝隊成軍多年，日前於擺暝文化祭再度登台演出，鼓隊從氣勢磅礴的「風之宴」開場，節奏強烈且震撼人心。中央社記者邱筠攝 111年2月28日
馬祖北竿鄉塘岐鼓藝隊成軍多年，日前於擺暝文化祭再度登台演出，鼓隊從氣勢磅礴的「風之宴」開場，節奏強烈且震撼人心。中央社記者邱筠攝 111年2月28日
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（中央社記者邱筠連江縣28日電）馬祖北竿鄉塘岐鼓藝隊成軍多年，透過培養學生打鼓技藝，提升學生學習興趣，更參與地方擺暝、國際馬拉松以及福州春晚演出，敲奏民俗文化。

塘岐國小主任王秀萍受訪表示，學校每年利用寒、暑假，申請專案計畫邀請外聘老師教導孩子打鼓板，進行為期一週內集訓，學校老師再利用假日，每個週日早上帶領學生練習，藉由地方難得的團體活動表演機會，激發學生自信與多元智能，傳承民俗文化意涵。

根據連江縣立塘岐國民小學校史，塘岐鼓藝隊從民國106年起獲邀赴福州錄製十邑春晚節目，歷年來持續受邀參與北竿鄉內擺暝文化、馬祖國際馬拉松以及福州春晚活動演出。

主任王秀萍表示，從成軍以來每年擺暝都參與盛事演出，唯有110年因疫情取消北竿擺暝文化祭，讓學生內心失落，今年鼓隊人員替換，重新組成由2年級至6年級學生的鼓陣，並首度連續表演3曲目，從氣勢磅礡的「風之宴」開場，節奏強烈且震撼人心；「打樂」則是輕快節奏，最後配合擺暝氛圍，以四季中的「冬」進行雙鼓演出。

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王秀萍表示，打鼓技藝看似在升學環境中對孩子的課業幫助最小，但可讓孩子多元發展，因此持續推動，讓民俗技藝的精神延續下去，感謝校內老師互助支持，和家長長年以來陪伴與支持。

塘岐鼓藝隊不僅讓北竿孩子有登台演出的機會，中央社記者訪問曾是鼓藝隊的周姓畢業生表示，因為有在學校打鼓的經驗，自己參與北竿蕭王府鼓板隊後，也為廟宇的傳統鼓板樂重新編曲，讓地方傳統文化更為豐富。（編輯：張銘坤）1110228

塘岐鼓藝隊日前在北竿擺暝文化祭登台，由校長陳功德（後排左4）領軍，老師王傳迪（後排右）、主任王秀萍（後排左）一起陪伴孩子演出。（塘岐國小提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年2月28日
塘岐鼓藝隊日前在北竿擺暝文化祭登台，由校長陳功德（後排左4）領軍，老師王傳迪（後排右）、主任王秀萍（後排左）一起陪伴孩子演出。（塘岐國小提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年2月28日
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