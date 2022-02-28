非正規教育認證課程學費補助 3月15日截止申請

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（中央社記者許秩維台北28日電）為鼓勵國民終身學習，教育部推動非正規教育課程認證，符合原住民、身心障礙者、低收入戶等資格者可申請部分學費補助，3月15日截止受理。

教育部今天發布新聞稿指出，依「終身學習法」第13條規定，教育部辦理非正規教育課程認證，原住民、身心障礙者、低收入戶、新住民及未完成國民義務教育且年滿55歲者，只要修習非正規教育認證課程，都能享有部分補助學費。

依「入學大學同等學力認定標準」規定，年滿22歲修習認證課程累積達40學分以上者，即具有報考大學同等學力資格，如不報考大學，也可作為學分抵免或升遷考核的參考；通過認證的非正規教育課程，內容相當於專科學校副學士班及大學學士班開設的人文、藝術、社會或科技領域水準。

教育部表示，自民國95年起辦理非正規教育課程認證，截至111年1月，通過認證機構數達784個，通過認證課程數2259門，通過認證學分數5246個。

非正規教育認證課程的學費補助每年辦理1次，申請者需填申請書，檢附學分證明書、繳費收據及相關證明文件，由終身學習機構初審彙總，於3月15日截止受理申請。

教育部提醒，申請學費補助者應自取得學分證明書日起1年內提出申請，逾期不受理；終身學習機構應協助學員提出申請，以維護學員權益。（編輯：唐聲揚）1110228