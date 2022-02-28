國道午後多處北向路段壅塞 局部車速20公里以下
2022/2/28 15:51（2/28 20:22 更新）
228連續假期最後一天，國道5號28日湧現北返車潮，車燈在夜晚中照亮山間。中央社記者鄭清元攝 111年2月28日
（中央社記者汪淑芬台北28日電）今天是228連續假期最後一天，交通部高速公路局觀測，國道午後多處北向路段塞車，局部路段車速不到20公里。
高公局下午3時15分路況資訊顯示，國5宜蘭往坪林北向路段，在頭城附近車速都不到20公里，頭城往坪林間部分路段車速只有30多公里；另國道6號西向愛蘭往國姓間部分路段及國道1號新竹系統路段，車速也在20公里以下。
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其他車速40公里以下壅塞路段，還包括：國1北向新竹系統到新竹、湖口服務區到湖口、苗栗到頭屋、豐原到台中系統，北斗、員林、斗南、永康路段；國3北向高原到大溪、新竹系統到寶山，竹南、大山、名間、竹山、燕巢系統路段。
高公局預測，國道塞車情形多半在傍晚6時可紓解，國1苗栗到湖口、國3關西到大溪及國5宜蘭到坪林的車流，預計晚間8時也可紓解。（編輯：管中維）1110228
（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
交通部高速公路局觀測，國道28日午後多處北向路段塞車。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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