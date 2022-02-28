國道午後多處北向路段壅塞 局部車速20公里以下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北28日電）今天是228連續假期最後一天，交通部高速公路局觀測，國道午後多處北向路段塞車，局部路段車速不到20公里。

高公局下午3時15分路況資訊顯示，國5宜蘭往坪林北向路段，在頭城附近車速都不到20公里，頭城往坪林間部分路段車速只有30多公里；另國道6號西向愛蘭往國姓間部分路段及國道1號新竹系統路段，車速也在20公里以下。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其他車速40公里以下壅塞路段，還包括：國1北向新竹系統到新竹、湖口服務區到湖口、苗栗到頭屋、豐原到台中系統，北斗、員林、斗南、永康路段；國3北向高原到大溪、新竹系統到寶山，竹南、大山、名間、竹山、燕巢系統路段。

高公局預測，國道塞車情形多半在傍晚6時可紓解，國1苗栗到湖口、國3關西到大溪及國5宜蘭到坪林的車流，預計晚間8時也可紓解。（編輯：管中維）1110228

（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）