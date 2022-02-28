228收假日 屏東水底寮北返車潮提早湧現

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228連假最後一天，往返墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口，提早湧現北返車潮，警方下午1時36分調撥車道因應。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月28日

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）228連假最後一天，往返墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口，北返車潮提早湧現，枋寮警方在下午1時36分調撥車道因應大量車流。

屏東枋寮警分局交通組長謝漢忠告訴中央社記者，依據交通流量統計，北返車潮累計至今天下午時，已逾9700輛。原預估北返車潮會出現在下午3時後，但從中午12時過後時車流量逼近2000輛次，直到下午1時許，時車流量超過2100輛次。

謝漢忠指出，為因應車流，在下午1時36分調撥台1線436.5公里至445.5公里處的南下內側車道供北上車輛使用，秩序良好，水底寮路段時速維持60公里。

枋寮警方指出，28日下午過後將有大量北返車潮，呼籲用路人避開尖峰時間上路，並多利用台1線北上439公里處右轉屏185沿山公路替代道路行駛，以避開水底寮車多路段。（編輯：黃世雅）1110228