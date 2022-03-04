傳愛健保 愛心捐款助弱勢繳欠費

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健保署中區業務組4日舉辦「傳愛健保，有你真好」記者會，中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳（中）會中代表捐款新台幣68萬8800元給健保愛心專戶，由健保署長李伯璋（右）代表受贈並頒發感謝狀。中央社記者郝雪卿攝 111年3月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）部分社會邊緣戶因積欠健保費而不敢就醫，健保署長李伯璋今天表示，民眾若發現經濟困難無力繳納健保費弱勢者，可上健保署官網通報，也感謝民眾捐助健保愛心專戶守護弱勢。

健保署中區業務組今天舉辦「傳愛健保，有你真好」記者會，李伯璋、台中市社會局長彭懷真、衛生局副局長邱惠慈等人出席，中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳代表捐款新台幣68萬8800元給健保愛心專戶，由李伯璋代表受贈並頒發感謝狀。

李伯璋在會中表示，健保署設立的「健保愛心專戶」，20年來已有3.6萬人受惠，補助超過新台幣2億元。除了今天捐款的中區精神科基層診所聯誼會，還有1名80歲的歐爺爺，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間解除定存150萬元養老金，捐助愛心專戶，為全民健保注入支持力量。

健保署中區業務組長李純馥指出，疫情讓不少弱勢家庭生計受困，雖然從民國105年6月起，弱勢欠費健保不鎖卡，但仍承受催繳及移送執行的身心壓力，社會邊緣戶更是求助無門，甚至不敢就醫。

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李純馥表示，中區業務組110年起與中彰投縣市政府社會局跨機關資訊交流，動支健保愛心專戶，啟動「救急濟窮．健保愛心送到家」及「愛在疫情．健保疫起關懷」計畫，發掘受疫情影響失業又遭逢重大傷病等特殊境遇家庭，免申請免舉證，共有347個家庭受惠，補助768萬3696元。

在記者會中現身說法的詹太太表示，一家4口只靠她擔任派遣工的微薄收入及慈濟生活補助維生，因無力繳納健保費，積欠17萬多元，擔心帳戶遭凍結而求助，很感謝中區業務組啟動愛心轉介服務協助，有問題一定要說出來，尋求外界協助。（編輯：郭諭儒）1110304