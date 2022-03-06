台東女中美術班大學術科考試成績優 27人次達頂標

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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）大學入學美術術科考試日前放榜，台東女中美術班27人次達頂標，多名學生分別在素描、彩繪技法、創意表現達到全國最高分96分，校長王垠表示，優異表現令全校師生同感驕傲。

台東女中發布新聞稿指出，大學入學美術術科考試包含素描、彩繪技法、創意表現、藝術鑑賞及水墨書畫等5個科目，東女美術班14名學生皆選考5科，共有27人次達頂標，其中管若琳5科皆頂標。

從小學五年級開始學素描的管若琳說，素描科目著重呈現明暗關係、立體感等，原本目標為前標，沒想到能拿到全國最高分；她感謝老師指導，常犧牲假日陪伴練習，而班上同學們一起努力、互相切磋鼓勵，盼能以繁星申請台藝大視覺傳達設計系。

美術班老師康毓庭自2013年接觸美感計畫、擔任種子老師，開設選修課推動美感教育，將藝術結合義賣幫助弱勢，也帶著學生走出校園，到多良火車站、國軍英雄館等處彩繪牆面，近年更與建築師合作，指導學生在校園打造植物書屋。

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康毓庭說，因應108課綱，學術科配分比也有調整，除了幫助學生打穩術科基礎，特別規劃多元活動讓學生試探，增加學習歷程；透過活動學習到各種媒材的應用，相較其他美術班，有更多機會多元接觸，也深入認識更多在地的人事物，對於創意與人文涵養都有很大的幫助。

校長王垠表示，美術班除了要維持學科成績，還要花費更多時間與精力鑽研術科，此次的優異表現令全校師生同感驕傲，也期待學生們持續精進自我的動力。（編輯：謝雅竹）1110306