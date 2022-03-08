包皮過長常發炎卻羞就醫 醫師鼓勵接受評估

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚（圖）8日在院內衛教宣導會中表示，男性若因包皮過長導致反覆發炎，可評估接受手術治療解決困擾。中央社記者楊思瑞攝 111年3月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南1名中年男子長期受包皮過長導致反覆發炎困擾，因不好意思求診，只在發炎時擦藥膏緩解症狀，最近得知有較新的手術方式，就醫後接受醫師建議進行手術，解決多年困擾。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚今天在院內衛教宣導會中表示，這名30多歲患者被包皮過長問題困擾多年，但因比較害羞，也對手術存有疑慮，最近才鼓起勇氣就醫，接受包皮槍環切手術後情況良好。

林才揚指出，包皮主要功能是保護龜頭和尿道開口，每名男性新生兒幾乎都有包皮過長問題，通常會隨年紀增加而逐漸改善，若非必要，不需要過早給予手術介入。

林才揚表示，若有反覆性包皮龜頭炎，可能造成組織纖維化和包皮開口狹窄，此時需要提早介入；若因發炎導致尿液排空不佳，造成殘尿過多引發泌尿道感染，嚴重時還會傷及腎臟，反覆的泌尿道感染時必須考慮手術。

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他說，目前包皮切除以包皮槍、雷射及傳統治療方式為主，包皮槍環切術為近年較新的方式，手術時間僅需約10分鐘，出血量、疼痛感、血、水腫情況，都較雷射及傳統方式輕微，復原時間也較短，不過尚未納入健保給付範圍。

林才揚指出，包皮需不需要接受手術其實是在於會不會造成明顯症狀，若確實清潔可以避免包皮發炎和感染，就可免掉手術必要性，若不得已要接受手術時，可依照包皮和個人狀況選擇手術方式，但手術後也不是一勞永逸，仍要適度清潔，避免藏污納垢，避免感染情況。（編輯：黃世雅）1110308