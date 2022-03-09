推雙語與海外學校合作線上教學 8年內將補助250校

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（中央社記者陳至中台北9日電）政府推動2030雙語國家政策，教育部今天表示，將遴選高中透過校際交流模式，與英、美、澳、加等國高中合作線上教學，目前補助94校，預計民國119年將增加到250校。

教育部今天發布新聞稿，說明110年12月底發布的「高級中等學校推動雙語及英語文教學活動實施要點」，以漸進方式鼓勵學校推動雙語教育，政策目標是到119年，全國所有高中的英語課程，都能採用全英語授課。

實施要點中補助校數最多的是校際合作線上教學，遴選有意願的學校，與海外高中（以英、美、澳、加等國優先）建立互惠的交流機制，提高學生運用英語的機會。這項計畫目前核定補助94校，預計113年推動到130校，119年增到250校。

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另外，教育部也鼓勵學校在英語課之外，將全民國防教育、校訂必修、多元選修課程納入雙語教學科目，適度提高課堂使用英語比率，鼓勵學生自然而然地運用英語學習與思考，目前已補助59校，預計到119年補助140校。

教育部並逐年擴增雙語實驗班，實驗班內除了國語文、社會領域採國語文教學，其他領域都採雙語教學，全面提升學生英語聽說能力，培養國際型人才；目前50校已設置實驗班，預計119年增到140校。（編輯：陳仁華）1110309