全家多人心肌梗塞猝逝 男子胸痛及時就醫保命

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光田醫院心臟內科醫師邱一騏（圖）9日表示，急性心肌梗塞並非一時造成，血管阻塞問題為長期累積，有三高、家族病史等高危險族群要多留意，除抽血、X光等基本檢測外，建議定期安排進階心臟健康檢查，才能早期發現心血管健康問題。（光田醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月9日

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市51歲男子全家多人因心肌梗塞猝逝，他日前出現胸痛趕緊就醫，光田醫院心臟內科醫師邱一騏今天表示，幸好男子及時就醫打通阻塞血管，如再晚一步性命就不保了。

邱一騏透過新聞稿提醒民眾，不管任何時候，如果發現胸悶、胸痛等症狀，就要注意立即就醫，不是只有天冷要注意，心肌梗塞無時無刻都會發生，發作時仍多以胸痛為主，也有人疼痛在上腹部周圍，若痛到會冒冷汗時，表示身體處於極大壓力的防衛機制，應立即就醫檢查並接受治療，才能拯救自己的性命。

邱一騏指出，這名男子因為奶奶、爸爸、哥哥相繼都因心肌梗塞猝逝，由於本身是心肌梗塞的高危險族群，所以平時就特別警覺，當胸痛發生時及時就醫，日前清晨因為胸痛前來就醫，檢查過程中突發昏倒休克，醫護立即進行搶救。

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邱一騏表示，醫護立即為男子施行CPR（心肺復甦術）與AED電擊，急救持續半小時才恢復心跳，心導管檢查發現險些致命的原因為「心肌梗塞」，左前降支動脈有100%血管阻塞，經即時打通阻塞血管並置放支架，術後3天穩定出院。

邱一騏呼籲，急性心肌梗塞雖然發生突然，但並非一時造成，血管阻塞問題是長期累積下來的，有三高、家族病史等高危險族群要多留意，除抽血、X光等基本檢測外，建議定期安排進階心臟健康檢查，才能早期發現心血管健康問題。（編輯：謝雅竹）1110309