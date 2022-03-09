玉山園區167處可打卡傳美照 長程應再帶衛星電話

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玉山園區手機通訊點清查增加69處，總計達167處，玉管處將坐標資料公告官網，山友可先下載，若從事長程多天縱走登山，也應攜帶衛星電話、無線電，以利緊急通訊。圖為工作人員測試並於指標上架設可通訊點牌示。（中華電信提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月9日

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）玉山園區手機通訊點增加69處，總計達167處，玉管處將坐標資料公告官網，山友可先下載，若從事長程多天縱走登山，也應攜帶其他通訊設備如衛星電話、無線電，以利緊急通訊。

玉山國家公園管理處持續清查園區登山步道可通訊點，以提升登山服務及救援效率，最新清查成果共增加69處，目前查測出可通訊點總計167處，相關坐標資料公告玉管處官方網頁，登山者可先下載資料，並與留守人妥善約定登山計畫及聯繫方式，快樂登山平安回家。

玉管處今天發布新聞稿表示，配合山林開放政策，繼先前與遠傳電信公司合作後，再與中華電信、台灣大哥大公司攜手，清查玉山園區主要登山步道手機訊號強度，今年3月完成資料更新，共167處可通訊點，登山除可「打卡」上傳美照，也希望山友留存手機通訊地點。

玉管處表示，這次與電信業者針對登山步道進行手機訊號測試，包含熱門路線玉山群峰，及步道分級難度較高如馬博橫斷、南二段、新康橫斷、八通關越嶺道等，並將手機可通訊點牌示設置於里程牌等設施或附近明顯位置，希望讓山友、遊客有更便利、安全遊憩環境。

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玉管處也指出，園區多數步道位處道路交通無法抵達的偏遠高山，行動電話通訊受限基地台距離、地形、天候、手機機型差異等，進而影響通訊信號品質，民眾入山前應事前了解山區何處可能較有手機訊號，以供緊急求援，如遇自家電信業者無訊號，可嘗試撥112。

玉管處說明，實務上目前無單一通訊器材可滿足山區通訊覆蓋度，因此，民眾若長程縱走或長天數登山，須有通訊器材異質備援概念，同時攜帶其他設備如衛星電話、無線電等，以因應緊急通聯，也要事前規劃登山計畫並留一份給留守人。（編輯：謝雅竹）1110309