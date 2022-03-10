更多編輯台推薦新聞：
美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟擴大制裁俄羅斯 F1賽車手尼基塔在內160人入黑名單
首頁 / 生活

各級學校防疫物資 110學年度補助近5億元

2022/3/10 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）教育部長潘文忠今天到立法院報告COVID-19防疫、紓困、振興措施，110學年度補助各校防疫物資物品，總計投入近新台幣5億元經費，包括購買口罩、額溫槍、防護隔板、熱像儀等。

立法院教育及文化委員會邀請潘文忠報告業務概況並備質詢，要求補充報告COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）校園防疫、紓困、振興措施。

根據教育部提供的書面報告，110學年補助中小學購置防疫物資及用品，如用餐隔板、快篩試劑、口罩、消毒用酒精等，補助經費共3億1617萬餘元；補助大專校院則有1億8017萬餘元。

紓困措施部分，教育部協助受疫情影響家庭收入銳減的學生，透過緊急紓困助學金、校外租金補貼等方式，讓學生能順利就學，截至去年底共補助3萬4673人次，經費3億162萬餘元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

隨著疫情轉變，教育部近來陸續開放各種身分的境外生來台，包括3月1日起開放研習華語逾6個月的非獎學金華語生入境。根據教育部統計，110年8月20日到12月15日共有1萬4998名境外生入境；配合中央流行疫情指揮中心春節檢疫措施，今年2月14日開放110學年度第2學期境外生，到2月28日已核定1249名，其中804人已入境。

至於教育人員疫苗接種，教育部統計目前中小教職員工完成一劑疫苗接種率為96.6%，學校須定期填報接種情形及未完整接種人員快篩紀錄表，在學校門口張貼公告，地方政府和教育部會不定期查核。（編輯：管中維）1110310

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族