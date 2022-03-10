各級學校防疫物資 110學年度補助近5億元

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（中央社記者陳至中台北10日電）教育部長潘文忠今天到立法院報告COVID-19防疫、紓困、振興措施，110學年度補助各校防疫物資物品，總計投入近新台幣5億元經費，包括購買口罩、額溫槍、防護隔板、熱像儀等。

立法院教育及文化委員會邀請潘文忠報告業務概況並備質詢，要求補充報告COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）校園防疫、紓困、振興措施。

根據教育部提供的書面報告，110學年補助中小學購置防疫物資及用品，如用餐隔板、快篩試劑、口罩、消毒用酒精等，補助經費共3億1617萬餘元；補助大專校院則有1億8017萬餘元。

紓困措施部分，教育部協助受疫情影響家庭收入銳減的學生，透過緊急紓困助學金、校外租金補貼等方式，讓學生能順利就學，截至去年底共補助3萬4673人次，經費3億162萬餘元。

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隨著疫情轉變，教育部近來陸續開放各種身分的境外生來台，包括3月1日起開放研習華語逾6個月的非獎學金華語生入境。根據教育部統計，110年8月20日到12月15日共有1萬4998名境外生入境；配合中央流行疫情指揮中心春節檢疫措施，今年2月14日開放110學年度第2學期境外生，到2月28日已核定1249名，其中804人已入境。

至於教育人員疫苗接種，教育部統計目前中小教職員工完成一劑疫苗接種率為96.6%，學校須定期填報接種情形及未完整接種人員快篩紀錄表，在學校門口張貼公告，地方政府和教育部會不定期查核。（編輯：管中維）1110310