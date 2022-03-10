更多編輯台推薦新聞：
日本關注俄烏戰爭 17年前SMAP反戰歌曲再受矚目
娛樂

日本關注俄烏戰爭 17年前SMAP反戰歌曲再受矚目

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

政大與北榮簽產學合作 共探醫療管理、智財議題

2022/3/10 16:31（3/10 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
政治大學校長郭明政（右）與台北榮總院長陳威明（左）10日簽署產學合作協議，將在醫療管理、醫療法、智慧財產、醫學倫理等領域結合雙方專長，攜手發展。（政治大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月10日
政治大學校長郭明政（右）與台北榮總院長陳威明（左）10日簽署產學合作協議，將在醫療管理、醫療法、智慧財產、醫學倫理等領域結合雙方專長，攜手發展。（政治大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）政治大學今天和台北榮民總醫院簽署產學合作協議，將在醫療管理、醫療法、智慧財產、醫學倫理等領域結合雙方專長，政大也將邀請北榮醫師共同授課。

政大校長郭明政與台北榮總院長陳威明代表簽署協議。郭明政形容這是一場「兩杏（指杏壇、杏林）合一」的大喜事，將與北榮攜手造福國家社會，創造更多跨領域的合作機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於雙方合作方向，陳威明舉例，北榮神經醫學中心近年致力於探討兒童腦功能發展、學習障礙者之神經機制、認知治療軟體。政大未來可提供心理計量統計和Modeling長期分析追蹤。

政大今天發出的新聞稿提到，疫苗接種是COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中的重要議題，民眾對疫苗的誤解、不信任，甚至在醫院打傷醫護人員的新聞層出不窮。北榮將與政大傳播學院合作醫病溝通策略，並教育大眾提升醫學素養，減少病患錯誤認知。（編輯：陳政偉）1110310

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族