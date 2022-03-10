政大與北榮簽產學合作 共探醫療管理、智財議題

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政治大學校長郭明政（右）與台北榮總院長陳威明（左）10日簽署產學合作協議，將在醫療管理、醫療法、智慧財產、醫學倫理等領域結合雙方專長，攜手發展。（政治大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）政治大學今天和台北榮民總醫院簽署產學合作協議，將在醫療管理、醫療法、智慧財產、醫學倫理等領域結合雙方專長，政大也將邀請北榮醫師共同授課。

政大校長郭明政與台北榮總院長陳威明代表簽署協議。郭明政形容這是一場「兩杏（指杏壇、杏林）合一」的大喜事，將與北榮攜手造福國家社會，創造更多跨領域的合作機會。

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對於雙方合作方向，陳威明舉例，北榮神經醫學中心近年致力於探討兒童腦功能發展、學習障礙者之神經機制、認知治療軟體。政大未來可提供心理計量統計和Modeling長期分析追蹤。

政大今天發出的新聞稿提到，疫苗接種是COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中的重要議題，民眾對疫苗的誤解、不信任，甚至在醫院打傷醫護人員的新聞層出不窮。北榮將與政大傳播學院合作醫病溝通策略，並教育大眾提升醫學素養，減少病患錯誤認知。（編輯：陳政偉）1110310