台南新增4確診 夫妻及情侶染疫

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市今天新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，其中鹽水區的案21262、案21263是夫妻，白河區的案21261及新營區案21297是情侶。

台南市長黃偉哲今天上午視察鹽水區快篩站，下午在南市府COVID-19防疫記者會公布，鹽水區再出現2例確診病例案21262及案21263，這2人是夫妻，與鹽水家族群聚有關，感染途徑較明確；白河區的案21261及新營區的案21297是男女朋友，因案21261女子快篩確診，進而發現她的男友也確診。

台南市政府衛生局長許以霖並公布台南今天新增4例的足跡圖，他指出，鹽水區案21262是70多歲老婦，案21263是70多歲老翁，2人是夫妻，與案20912、20973、20974、20995都是鹽水區同里居民。

鹽水區的案21262有慢性咳嗽病史，與案21263於3月10日至衛生所快篩陽性，2人又到醫院核酸檢測（PCR）採檢確診，Ct值分別是16.36及18.36，活動範圍以大莊社區發展協會（照顧關懷據點）為主。

白河區的案21261是30多歲女子，也是新營區30多歲男子（案21297）的女友；案21261於3月8日出現咳嗽、流鼻水、鼻塞等症狀，3月10日至衛生所快篩陽性，又至醫院PCR採檢確診，Ct值17.61。

案21261於2月26日至3月9日的活動範圍，包含新營第一市場、安平老街、華南銀行新營分行、樂市購LesCo美式百貨、2022東山區玉米迷宮食樂趣、全聯福利中心－白河國泰店、金玉堂文具批發廣場白河店等。

新營區案21297於3月6日出現咳嗽、流鼻水、鼻塞等症狀，3月10日因案21261確診而被匡列居家隔離，安排至醫院採檢後確診，Ct值18.75。（編輯：戴光育）1110311