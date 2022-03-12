俄烏戰爭波及鮭魚供貨 高雄推水產「5寶」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄12日電）俄烏戰爭影響國際航運，進口鮭魚產品供應受衝擊。高雄市府推薦，民眾想吃水產可以石斑魚、虱目魚、魷魚、秋刀魚及鮪魚等「高雄5寶」替代，支持國產，也保證供應無虞。

俄羅斯入侵烏克蘭超過2週，對於國際航運影響日益浮現，鮭魚出產國挪威水產出口受波及，國內有壽司連鎖業者宣布停賣鮭魚生魚片，讓民眾對於水產品選購感到擔憂。高雄市政府推薦，國內自產優質水產品選擇眾多，民眾可以石斑魚、虱目魚、魷魚、秋刀魚及鮪魚等「高雄5寶」替代。

高市府海洋局長張漢雄透過新聞稿表示，高雄魚貨質與量皆居全國之冠，其中被稱為「高雄5寶」的石斑魚、虱目魚、魷魚、秋刀魚及鮪魚為高雄5大宗魚產。民眾近期想吃魚，可以多支持國產水產品，保證供應無虞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海洋局指出，龍膽石斑魚本身富含Omega-3，魚皮有豐富的膠原蛋白，營養價值甚高；虱目魚肥美味鮮，是廣受歡迎的庶民美食；秋刀魚則為長壽聖品、物美價廉、老少咸宜；魷魚高蛋白、低脂肪、低熱量，營養價值高、炭烤油炸兩相宜；鮪魚所含DHA、EPA為魚類之冠，含豐富不飽和脂肪酸，是日式生魚片首選。

此外，海洋局也說，除了「高雄5寶」，還有金目鱸、台灣鯛、白蝦及烏魚等各式優質鮮美的高雄海味水產可供民眾挑選。（編輯：方沛清）1110312