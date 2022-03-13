汽柴油14日起各漲3角 95無鉛衝破33元大關創逾7年新高

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中油13日宣布，14日凌晨零時起，各式汽柴油價格各調漲0.3元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）國際油價大漲，台灣中油持續啟動油價平穩雙機制，從14日凌晨零時起，各式汽柴油價格各調漲新台幣0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油漲破33元大關、來到33.1元，創下逾7年新高。

調整後價格分別為92無鉛汽油每公升31.6元、95無鉛汽油每公升33.1元、98無鉛汽油每公升35.1元、超級柴油每公升29.4元。

中油表示，由於美國與英國日前相繼宣布禁止進口俄羅斯原油，加大制裁力道，與此同時，沙烏地阿拉伯調高4月份銷往各地合約原油官價，導致國際原油價格大漲。

根據中油浮動油價公式，調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）本週週均價上漲13.75美元，新台幣兌美元匯率貶值0.292元，依公式計算，油價漲幅為11.05%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲5.3元及6.9元，為維持亞鄰最低價，中油汽油吸收3.5元、柴油吸收5.1元；然而，吸收後的95無鉛汽油每公升仍超過30元，進一步啟動油價平穩措施。

中油表示，第一階段吸收25%調幅、第二階段吸收50%調幅，等於汽柴油各再吸收1.5元，汽油總共吸收5元、柴油吸收6.6元。

中油指出，累計至今年2月底止，共吸收16億元。（編輯：蘇志宗）1110313