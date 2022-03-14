新北後村堰遙控飛機場啟用 現場有如小型飛航展

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位於新北市樹林區的後村堰遙控飛機場14日正式啟用，跑道上陳列幻象2000等機型的擬真縮小版飛機，有如另類飛航展，吸引眾人目光。（新北市政府高灘地工程管理處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月14日

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（中央社記者王鴻國新北14日電）位於新北市樹林區的後村堰遙控飛機場今天正式啟用，許多遙控飛機迷都把自家珍貴的遙控飛機展示出來，包括幻象2000等機型飛機達32台，有如小型飛航展，吸引眾人目光。

號稱全國最大且最具規模的遙控飛機場今天啟用，市長侯友宜特別到場視察，看著跑道上排滿各種飛機縮小版的定翼型遙控飛機，有如另類飛航展，他不禁也蹲下摸摸這些高貴的大人玩具。

新北市政府高灘地工程管理處長謝俊隆向中央社記者表示，這些擬真的縮小版飛機價值不菲且操作不易，依個人喜愛購買幻象2000或IDF、F16等機型，據了解，基本款要價約新台幣20萬元到30萬元起跳，甚至有此飛機價格相當於一輛汽車價格，以現場陳列32台無人機估算，總價值可能已超過1000萬元。

他表示，國內合法的遙控飛機場屈指可數，除了台東及苗栗外，新北市原有一座位新莊西盛的河濱公園，但因鄰近台65線快速道路被列遙控飛機禁航區，再加上距離民宅僅130公尺，有安全疑慮而關閉。

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他表示，由於場地設置條件嚴格，經過1年多才在後村堰極限運動公園上游側找到了適合飛行的場地。在花了新台幣2000萬元闢建出長達300公尺、寬30公尺的固定翼無人機跑道，以及一旁設有50公尺、寬32公尺的多旋翼無人機考照標準場地。

他說，場地原先是沼澤地，軟爛泥土泥濘難以施工，且跑道面積超大，欲維持場地平整相當不易，但經過同仁及施工團隊努力克服下，才順利完工。但他提醒，2公斤以上的遙控無人機須考取相關操作證後才可飛行，沒有操作證的人僅可使用未達2公斤的遙控無人機，高灘處會隨時派保全巡視並查看證照。（編輯：李錫璋）1110314

號稱全國最大且最具規模的後村堰遙控飛機場14日啟用，許多遙控飛機迷都把自家珍貴的遙控飛機展示出來。（新北市政府高灘地工程管理處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月14日