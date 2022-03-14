中年男子輸尿管卡結石劇痛 分級醫療轉診解疾患

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苗栗縣62歲張姓男子因雙側腰痛突然加劇且頻尿，由基層診所透過分級醫療雁行計畫轉診至為恭醫院，檢查出雙側輸尿管上段大結石，為恭醫院泌尿科主任邱基旭（右）以內視鏡碎石手術進行治療。（為恭紀念醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣62歲張姓男子因雙側腰痛突然加劇且伴隨頻尿，由基層診所透過分級醫療雁行計畫轉診至為恭醫院，檢查出雙側輸尿管上段大結石，經內視鏡碎石手術治療順利排石康復。

衛福部中央健康保險署推動「分級醫療雁行計畫」，藉由雙向轉診及分級醫療，讓民眾有病先找厝邊好醫師看診，必要時透過院所之間的電子轉診平台轉介至大醫院就醫，讓病人獲得最適切照顧。

為恭醫院結合縣內111家醫療院所成立雁行團隊，擔任雁首角色，推動分級醫療，今天透過新聞稿分享近期轉診案例。

院方指出，張姓男子因雙側腰痛持續約2、3個月，近半個多月來左腰痠痛加劇，伴隨偶爾頻尿，由平日就醫診所醫師評估後開立電子轉診單，轉至為恭醫院泌尿科門診，經檢查發現上段輸尿管結石，各為1.6及1.7公分大，透過內視鏡碎石手術治療。

為恭醫院表示，男子手術完成觀察恢復1天後，已順利康復，轉回基層診所繼續追蹤，住院治療期間也透過轉診共照系統，讓診所醫師隨時查詢相關檢驗數值及影像報告，以利後續追蹤掌握病情。

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為恭醫院泌尿科主任邱基旭表示，尿路結石是現代人常見疾病，在台灣盛行率約9%，男女發生率約3比1，除與遺傳有關，主要危險因子還包含性別、飲食習慣、水分補充不足、憋尿等。

邱基旭指出，要特別注意的是，結石一旦發生，復發機率高，經統計有結石病史者，治療後5年內復發機率約30%，患者務必定期追蹤檢查，此外，平日應攝取足夠水分，每天飲水3000CC左右，用尿液稀釋，是避免再次結石很好的預防方式，同時控制含磷、草酸及高普林食物攝取，避免結石一再發生。（編輯：方沛清）1110314