17日午後鋒面接近 北部降溫防較大雨勢

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中央氣象局表示，14日各地大多為多雲到晴，白天大多陽光普照，溫暖微熱，預測東半部高溫約攝氏27、28度，西半部更可以達到30至33度。民眾前往高雄鳳山區1處公園健走運動。中央社記者董俊志攝 111年3月14日

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天表示，17日中午之前各地大多偏溫暖、天氣多雲時晴；17日下午之後鋒面接近、東北季風增強，18日北台灣高溫降幅約攝氏5至8度，北部可能有局部較大雨勢發生。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，接下來一直到17日上午，各地大致多雲到晴，感受上是溫暖到偏熱的天氣；主要風向為偏東南風，因此迎風面東半部有局部短暫陣雨，中部以北山區也有零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，17日下午開始鋒面接近，17日晚上至18日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，雖然低溫變化不大，但高溫降幅5至8度；以今天為例，台北高溫約28度，18日可能降至22度。

黃恩鴻提到，17日下午起各地雲量增多，中部以北、東半部轉為局部短暫陣雨，南部多雲、山區有局部短暫陣雨；北部可能會有局部較大雨勢，感受上與這幾天的好天氣落差很大。

黃恩鴻說，19至21日東北季風減弱，中部以北高溫又會回到約28至30度左右；但水氣偏多，北部、東半部局部短暫雨，中部山區會有零星短暫雨，其他地區多雲。

黃恩鴻提醒，17日之前在金門、馬祖地區可能全天，西半部地區則是清晨夜晚易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1110314