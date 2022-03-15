搶進貨運市場 長榮航空宣布3架客機改貨機

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（中央社記者余曉涵台北15日電）看好貨運市場，長榮航空董事會通過將與以色列航太工業公司（IAI）簽約，從2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時貨運運能將增加約1成。

長榮航空發出新聞稿，長榮航空總經理孫嘉明表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗航空業經營的韌性，長榮航空積極思考應變策略，重新檢視機隊規劃，同時也看好未來航空貨運市場需求，除了現有的8架波音777F貨機外，委託IAI將3架波音777-300ER客機改裝為全貨機，以提升貨運運能及收益。

長榮航空表示，波音777-300ER客機改貨機具有容積大的特性，最大貨運酬載為100公噸，略少於可酬載106噸的777F貨機，但因機身較長貨艙容積可達2.8萬立方英呎，高於777F貨機的2.3萬立方英呎，容積率增加近25%，適合載運目前最具市場成長性的電商貨品，777F貨機則適合於載運重貨。

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長榮航空說，未來3架客機改貨機機型加入營運後，777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約1成，將可讓長榮航空貨機機隊的調度更具靈活並增進營運效益。

以色列航太工業公司總部位於以色列特拉維夫，具有專業人才和創新技術，創立至今已累積將近70年的維修及客機改貨機等多項服務經驗，過去長榮航空在2007年間也有多架波音747-400客機、747-400 Combi委託以色列航太工業進行改裝為貨機的工程。（編輯：郭諭儒）1110315