宜蘭綠色博覽會3/26登場 12展館秀夢幻島嶼體驗

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣年度旗艦活動「宜蘭綠色博覽會」將在3月26日至5月8日於冬山河生態綠舟風景區登場，今年規劃12處主題展館，以寓教於樂方式，帶領遊客認識「夢幻島嶼」環境生態保育。

宜蘭縣政府今天在縣府大廳舉辦宜蘭綠色博覽會宣傳活動，宜蘭縣長林姿妙會中宣布今年活動主題為「夢幻島嶼」。

林姿妙表示，綠博迄今已進入第23年，每年都透過寓教於樂的環境主題場館、精彩的表演藝術、美麗的花卉地景，吸引數十萬人次入場，這是國內春季重要大型環境教育旗艦活動。

她說，今年綠博在具有休閒與自然生態教育意義的冬山河生態綠舟風景區舉辦，場域串連冬山火車站站體下方空間、冬山老街、冬山河舊河道景點，混合生態公園與鐵路、老街、河道等不同風貌。

宜蘭縣府表示，今年綠博12處主題展館，每一處都具有環境教育意義，例如「海龜覓境」館以海龜的一生融入密室逃脫解謎趣味，傳達守護永續海洋的重要；「野趣森林」館傳承原民傳統文化、山林生存智慧與精湛工藝編織之美。

「可愛動物區」館宣揚友善飼養，寵物管理；「食育享想」館帶領遊客重新認識食物、食材、食農、食安與糧食自給率，整合從產地到餐桌上的食農教育。

「生聲不息」館帶領民眾用聲音感受世界，保存聲景自然環境；「夜光趴踢」館呈現夜行生物歡舞的月下派對；「森林探險廊道」館傳達守護森林，復育瀕危物種的概念。

此外，園區還有庭院雲霄飛車、大樹公滑降體驗、天際雪橇纜車等3個大型遊戲互動體驗區，20座生物與多元文化裝置藝術，歡迎民眾登上「夢幻島嶼」體驗。

相關票價與活動資訊，可在「2022宜蘭綠色博覽會」官網查詢。（編輯：戴光育）1110315