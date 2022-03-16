中一中音樂課師生衝突 學生盼還校園生活平靜

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中一中音樂課師生衝突引發社會熱議，當天拍攝影片上傳影音平台的紀姓學生今天發布聲明說，相信校方會妥善處理，在結果未出來前，為還師生及校園生活平靜，暫且不多做回覆。

台中一中11日因高一學生在音樂課的報告，引發師生衝突，同班紀姓學生拍攝師生對話上傳YouTube，影片曝光後，引發社會各界議論。

紀姓學生上午透過時代力量台中市黨部發布聲明稿指出，感謝社會大眾關心，目前校方已給予回應，並承諾召開與不適任教師相關流程的「校園事件處理會議」，相信校方會妥善處理，在結果尚未出來前，為還給師生校園生活平靜，暫且不多做回覆。

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紀姓學生說，希望外界不要誤會，同學都十分肯定校內師長的教學專業，且認同呂姓音樂老師長年資歷，他們沒有對任何師長有冒犯與玩笑的意圖（包含此次報告內容），這次是因為師長情緒控管不當引發事件，期許未來能夠加強師生溝通，避免類似問題再發生，也希望同學及老師能藉由這次機會，共同營造更好的溝通管道與教育環境。

紀姓學生表示，希望未來共同捍衛學權，台灣每一個學生都值得好的對待與教育品質，期許台灣教育會更好。（編輯：郭諭儒）1110316