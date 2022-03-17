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鰻苗捕撈期3/20結束 違規最高罰15萬元

2022/3/17 10:38
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）漁業署今天說，110年度鰻苗捕撈漁期今年3月20日結束，除花東外，其他縣市轄屬距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，3月21日至10月31日禁止捕撈，違規處3萬以上15萬元以下罰鍰。

行政院農業委員會漁業署發布新聞稿指出，以上內容根據農委會今年2月25日修正公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」辦理。

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漁業署說，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）於海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，呼籲全國捕撈鰻苗業者務必遵守規定。

漁業署補充，鰻苗捕撈禁漁期，能讓鰻苗溯河成長，增裕鰻魚資源；為了讓成鰻得以降海產卵，漁業署已輔導15直轄市及縣（市）政府公告轄屬至少一條河川的中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚。（編輯：管中維）1110317

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