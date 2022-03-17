注脂肉7/1起強制標示須加註僅供熟食 涮涮鍋燒烤店適用

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（中央社記者江慧珺台北17日電）布滿油花的肉品是老饕最愛，有業者用注射油脂做出雪花或霜降肉，食藥署今天宣布，7月起注脂肉須標「注脂」、「僅供熟食」，涮涮鍋、燒烤等餐廳也適用，違者最重罰400萬元。

衛生福利部食品藥物管理署發布新聞稿，公告新增注脂肉食品標示規定，並自今年7月1日起生效。

食藥署說明，注脂肉是指肉品經油脂注入，或以油脂混加其他食品原料或添加物調理製造的產品，外觀易造成消費者誤解為是油脂天然均勻分布，有天然油花的原形肉產品。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢告訴中央社記者，為加強注脂肉管理，自7月起販售注脂肉應以中文於品名顯著標示「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義。

陳瑜絢表示，新制不僅適用於包裝食品或散裝肉品，若涮涮鍋、燒烤店等餐廳或其他飲食供應場所販售注脂肉，也必須在菜單、卡片或標示牌等處清楚標示，告知消費者。

食藥署表示，自7月起若業者未依規定標示，將依違反食安法開罰新台幣3萬至300萬元；標示不實者，則開罰4萬元至400萬元。

另外，食藥署今天公告訂定「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」，食藥署食品組科長廖家鼎說，含蘆薈原料的食品，如蘆薈膠囊錠劑或含蘆薈丁的包裝食品飲料，可能造成子宮收縮甚至流產，因此將加強管理。

廖家鼎說明，自明年元旦起，僅費拉蘆薈（Aloe vera）及好望角蘆薈（A. ferox）的葉子，且須完全去皮後，才能當作食品原料加工使用。

此外，蘆薈素（aloin）含量不可以超過10ppm外，還必須標示「孕婦忌食」警語字樣，但若附上檢驗資料證明蘆薈素含量低於1ppm，顯示含量極低，就可免標註警語。

廖家鼎表示，未來新制上路後，若經查獲業者販售的含蘆薈食品使用的原料不符上述規定，或者未依規定加註「孕婦忌食」等警語標示，可開罰3萬至300萬元。1110317