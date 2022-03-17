研議遠洋漁船用油補貼？陳吉仲：沒這回事

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）外傳農委會研議遠洋漁船用油補貼，公民團體今天聲明反對，認為違反國際推動責任漁業趨勢、無助台灣漁業調整體質。農委會主委陳吉仲說，沒有這回事，不可能做違背趨勢的政策。

立法院經濟委員會邀請行政院農業委員會主任委員陳吉仲就「農業淨零排放現況、展望以及達成農業部門負碳排之可能性評估」進行報告，並備質詢。

會議中場休息，陳吉仲接受媒體聯訪時說：「漁業用油的補貼調整怎麼可能再開辦一個新的？」、「完全沒有這回事！」

他並說：「遠洋漁業所有規範都要符合國際規範跟潮流趨勢，我今天怎麼可以做一個可能違背趨勢的政策跟措施？我這邊即使要做，行政院也不一定會同意，所以沒有這回事。」

他補充，漁船在國內加油的漁業用油補貼，是長期以來存在的機制，就外在環境來說，世貿組織（WTO）不斷在討論取消用油補貼，但是還沒有共識；國內方面，在農委會漁業署推動減船、產業結構調整政策下，補貼金額、數量逐年減少中。

他重申，目前相關措施如上述執行中，而台灣是WTO會員，接下來會視WTO討論情形調整作法，未來可能採取類似對地綠色環境給付方式執行。

農委會副主委陳添壽8日出席農委會水試所「里海永續案例躍上IPSI國際平台，為台灣發聲」記者會後，受訪時說，台灣遠洋漁船不太到受俄烏戰爭影響水域作業，直接影響不大，但大型船隻因戰事引發油價上漲，有零星業者反映營運成本增加，所以在思考如何因應。

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不過當天中央社記者再電話訪問漁業署長張致盛，他則說，還沒討論此議題，現況在國內加油，沿近海或遠洋漁船都有補貼，遠洋漁船若在其他國家漁港加油也要補貼，需再設計機制，且各國油價不同，不一定都比國內貴，況且WTO不建議對漁業直接補貼。

陳添壽的談話經媒體報導曝光後，今天台灣動物社會研究會、環境正義基金會發表聯合聲明，反對農委會不斷拿人民納稅錢投入違反公平正義的生產性補助，強調既違背國際推動負責任漁業的趨勢，也無助於幫助台灣漁業調整體質，並惡化國家漁業預算結構。（編輯：管中維）1110317