台大系統3校推共學 藝術課程作品屢獲佳績

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國立台灣大學系統3校近年推動跨校共學，藝術領域課程屢在競賽中獲得佳績，台科大設計系學生施逸青（左）、嚴立心（右）以作品「可移動行李箱家具－給妳一張好桌」在創新創業競賽中獲得資金挹注。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）國立台灣大學系統3校近年推動跨校共學，其中由台師大開設的藝術領域課程，著重從實際生活中訓練設計思考、解決問題，學生作品屢屢在競賽中獲得佳績。

台灣師範大學今天發出新聞稿指出，藝術學院於民國109年推動「微學分」課程，開放台大系統（台大、台師大、台科大）學生跨校選修，110年轉為常規課程，邀請日本慶應大學研究員林凱元擔任講師。

林凱元表示，他們將課堂拉到「研究現場」，讓學生實際踏入台灣農、漁業這兩大一級產業，透過親身觀察和採訪，取得第一手研究素材。例如曾安排踏查蘭陽地區的新型態農業，體驗下田採果、包裝、物流過程，探討農業產銷與轉型。

瞭解社會真實情況後，林凱元訓練學生以設計思考解決複雜情境，進而投入設計競賽、展演、研討會等，屢屢獲得佳績。

台科大設計系學生施逸青、嚴立心以作品「可移動行李箱家具－給妳一張好桌」在創新創業競賽中獲得資金挹注。他們設計出3件式可拆裝的組合桌，女生不靠任何工具都能輕鬆拆裝，還可收納成行李箱輕鬆移動，提供靈活空間配置。

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台師大設計系學生蔡念庭等人一同開發無障礙桌遊Invisible Adventure，透過聽覺與觸覺訊息，搭配簡易科技輔助，讓視障者能與常人在完全平等條件下享受遊戲，榮獲2022美國IDA國際設計大獎最佳桌遊、最佳木製玩具銀獎，以及社會影響力設計銅獎。

台師大藝術學院表示，希望激發學生的內在動力，使設計與研究並不隨課程結束止息，持續落實於生活中。（編輯：陳政偉）1110317