醫籲別錯認生長痛 小心兒童風濕性關節炎上身

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醫師指出，兒童風濕性關節炎是16歲以下孩童最常見的風濕疾病，通常會造成慢性關節發炎，並產生紅、腫、熱、痛的症狀，或是關節活動受到限制，不少民眾會誤以為是小孩常見的生長痛，若未及早發現治療，可能導致關節永久損傷變形。（大千綜合醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣1名12歲男童因關節處腫痛，需吃止痛藥緩解，就醫確診為兒童風濕性關節炎。醫師提醒，兒童風濕性關節炎症狀與生長痛相似，若未及早發現治療，恐致關節永久損傷變形。

苗栗縣大千綜合醫院小兒過敏免疫風濕科醫師林哲民今天透過新聞稿表示，這名12歲男童生病發燒2天後，突然出現雙腳膝蓋及阿基里斯腱等關節處疼痛，退燒後，關節腫痛症狀不僅沒改善，反而越來越嚴重，甚至影響日常行走，需要吃止痛藥才能緩解，就診檢查為兒童風濕性關節炎，以藥物治療後恢復良好。

林哲民指出，兒童風濕性關節炎是16歲以下孩童最常見的風濕疾病，通常會造成慢性關節發炎，並產生紅、腫、熱、痛等症狀，或是關節活動受到限制，不少民眾會誤以為是小孩常見生長痛，若輕忽，未及早治療，可能導致關節永久損傷變形，甚至引起更嚴重併發症。

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林哲民提到，兒童風濕性關節炎是自身抗體與防禦細胞去攻擊關節內的組織而造成的疾病，原因目前不明，但根據研究報告指出，基因影響及環境感染都是可能主要因素，典型症狀包含單一或多處關節腫痛發熱、關節積水、活動受影響，且合併發燒或紅疹出現，可透過理學檢查或抽血檢驗鑑別診斷。

醫師提醒家長，多留意孩童狀況，如有出現症狀或異常時，務必盡早就醫，若確診為兒童風濕性關節炎，目前可透過藥物治療改善症狀，提升病人的生活品質。（編輯：戴光育）1110318